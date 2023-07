I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: ucciso sindaco di Manta, un arresto - Le autorità dell'Ecuador hanno notificato l'arresto di un cittadino venezuelano senza precedenti penali per la morte di Agustin Intriago, giovane sindaco della città di Manta, vittima domenica di un attacco armato. L'uomo in arresto, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Juan Zapata, è il conducente della vettura - sequestrata assieme a un fucile e una granada - utilizzata per l'assalto. Intriago - 37 anni, padre di due bambini -, è stato attaccato mentre si trovava in visita al cantiere di un'opera pubblica, accompagnato da simpatizzanti. L'azione ha portato al ferimento di altre quattro persone e alla morte di Ariana Estefania Chancay, calciatrice, apparentemente colpita da un proiettile vagante. Manta, sulla costa settentrionale del Paese, è capoluogo dell'omonima provincia. Un territorio che, dopo quello di Guayas, con i più alti indici di morti violente nel 2023. (Res)