I fatti del giorno - Roma (2)

- Roma: incidente stradale in zona Gregorio VII, muore 51enne in moto - Un motociclista di 51 anni è morto a seguito di un incidente stradale in zona Gregorio VII, a Roma. È successo in via del Casale di San Pio V, intorno alle ore 8:30 di questa mattina, quando un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza del civico 20. A seguito dell'incidente, l'auto non si è fermata a prestare soccorso e si è data alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Aurelio della polizia locale e gli operatori del 118. Nonostante i soccorsi, per il motociclista, italiano, non c'è stato nulla da fare. Sono stati attivati tutti i canali di ricerca per l'automobilista fuggito. Un testimone avrebbe affermato che alla guida del veicolo ci fosse una donna, ma sono ancora in corso gli accertamenti. (segue) (Rer)