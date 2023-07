I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Roma: bonifica a Ponte Mammolo in area hub Ryder Cup, rimosse baracche e rifiuti - Un'operazione di bonifica è in corso in via degli Alberini a Roma, nell'area boschiva tra le vie Togliatti e Tiburtina al confine con il fiume Aniene. Tra i rovi e la vegetazione spontanea hanno trovato posto alcune baracche di senzatetto. Sul posto, oltre al personale del Municipio IV e dell'Ama, ci sono una decina di agenti del quarto gruppo della polizia locale di Roma con il comandante Ugo Esposito che sta dirigendo le operazioni necessarie ad allontanare le poche persone che dormivano insieme a sei gatti, uno adulto e cinque cuccioli. Messi in sicurezza persone e animali, sono cominciate le operazioni di sbancamento di due grosse baracche realizzate a pochi passi dall'Aniene. Tutta l'area sarà un hub in vista della Ryder Cup, il torneo di golf che si svolgerà a ottobre. (segue) (Rer)