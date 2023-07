I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viabilità: mezzo in avaria su A1 altezza Valmontone nel Lazio, 8 chilometri di coda - Alle 9:45 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Valmontone e il bivio con la D19 diramazione Roma sud verso Firenze, all'altezza del chilometro 583,2 il traffico transita su due corsie e si registrano 8 chilometri di coda a causa di un mezzo pesante fermo in avaria. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione del quinto tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Al traffico diretto verso Firenze Autostrade per l'Italia consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Anagni, percorrere la Ss6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di San Cesareo sulla diramazione Roma sud, dalla quale proseguire verso la A1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. (segue) (Rer)