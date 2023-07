I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: si finge dipendente di Poste italiane e commette 4 truffe ad anziani, arrestato 16enne - Si era spacciato per dipendente di Poste italiane ed era riuscito a commettere 4 truffe ai danni di persone anziane, accaparrandosi circa 7 mila euro in contanti e diverse decine di migliaia di euro in gioielli d'oro. Per questo, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di truffa, sostituzione di persona, furto e rapina, tutti commessi nei confronti di persone anziane. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Frascati, su delega della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma, dando esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Minori nei confronti del 16enne, di Napoli. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo quando un giovane, spacciandosi per un dipendente delle Poste italiane, mise a segno quattro colpi accaparrandosi un bottino di circa 7 mila euro in contanti e diverse decine di migliaia di euro in gioielli in oro. In una occasione il figlio di un’anziana vittima, dopo aver sorpreso in flagranza il truffatore, tentò inutilmente di bloccarlo, procurandosi una frattura scomposta della mano. Le indagini dei militari hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari a carico del minore, che era solito raggiungere in taxi le abitazioni delle vittime per eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno trasportato il sedicenne presso una Comunità per minorenni in provincia di Frosinone. (Rer)