I fatti del giorno - Italia (2)

19 luglio 2021

- Salario minimo: Calenda, bene apertura Meloni, basta andare in piazza per tutto - Sulla questione salario minimo “molto bene l’apertura del presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo ad “Agorà estate” su Rai Tre. “Gli italiani devono spendere 41 miliardi di euro per curarsi privatamente e guadagnano meno dei Paesi europei”, ha sottolineato. “Credo che Meloni abbia interesse a costruire un provvedimento – ha aggiunto Calenda -. A me non frega se la proposta viene da destra o da sinistra”. “Smettiamo di andare in piazza per ogni cosa, mettiamo a posto queste cose sennò la politica non serve a niente”, ha concluso il leader di Azione. (segue) (Rin)