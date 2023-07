I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salute: Schillaci, dieta mediterranea riduce mortalità - La dieta mediterranea “che io chiamo italiana ha un impatto sulla salute umana riducendo la mortalità complessiva”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo alla sessione “Healthy diets, cultures and tradition: lessons from the mediterranean diet” prevista nell'ambito del vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, a Roma. Una riduzione della mortalità “fino almeno al nove per cento per malattie cardiovascolari, per i tumori meno sei per cento, per la malattia di parkinson meno 13 per cento e per alzheimer meno 13 per cento”, ha spiegato Schillaci. (segue) (Rin)