Roma: taxi investe donna in via Gregorio VII, trasportata in codice giallo al Santo Spirito

- Incidente stradale in via Gregorio VII, a Roma. È successo intorno alle ore 8 di questa mattina quando una donna, mentre attraversava la strada, forse per raggiungere la fermata dell'autobus, è stata investita da un taxi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Aurelio della polizia locale. La donna, romena, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. (Rer)