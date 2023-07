Giubileo: sindacati, ci convochi Gualtieri, serve confronto su cantieri in partenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Le settimane in arrivo sono "cruciali per la riuscita del Giubileo in cui sarà necessario lavorare per avviare nei tempi i cantieri e recuperare le tappe, per evitare un autunno di caos sia per chi vive, lavora o studia a Roma, sia per la macchina amministrativa della Capitale, che rischia di andare in affanno". Lo dichiarano in una nota Natale di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl di Roma Capitale Rieti e Alberto Civica, segretario generale della Uil del Lazio. "Per questo - continuano - chiediamo al sindaco Gualtieri, con un sollecito che abbiamo formalizzato poche ore fa, rispetto allo sviluppo operativo delle opere pubbliche relative ai finanziamenti per Giubileo e Pnrr, di riconvocarci e di rendere strutturale il confronto per condividere aggiornamenti e informazioni sull'andamento del cronoprogramma, sugli esiti delle gare e sull'apertura dei cantieri. Un percorso di governance partecipata - concludono i sindacalisti - utile anche per condividere le azioni necessarie per garantire nei cantieri il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori, viste anche le alte temperature, e per ridurre l'impatto che i lavori avranno per i prossimi anni sulla vivibilità della città, durante i quali sarà necessario che la Capitale venga dotata di maggiori risorse da parte del governo. Senza risorse aggiuntive per potenziare i servizi e per le aree più periferiche, l'anno giubilare rischia di non incidere positivamente sulla vita dei cittadini". (Com)