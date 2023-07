Vodafone: ricavi da servizi in Italia a 1.035 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vodafone Italia chiude il primo trimestre con ricavi da servizi a 1.035 milioni di euro, in calo del 1,6 per cento ma in miglioramento rispetto all’ultimo trimestre dell’anno scorso (-2,7 per cento). È quanto emerge da una nota del gruppo Vodafone. Il second brand "ho. mobile" continua a crescere e oggi ha 3,1 milioni di clienti. I ricavi da rete fissa sono 333 milioni, in aumento del 8,7 per cento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I servizi ultra-broadband sono disponibili per 23.8 milioni di famiglie e imprese. I servizi Fwa 5G raggiungono ora 3,6 milioni di famiglie e imprese, a completamento dei prodotti Fwa 4G che raggiungono ulteriori 1,7 milioni di famiglie. (Rin)