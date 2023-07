Romania: Partito nazional liberale condanna parole di Orban a Baile Tusnad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito nazional liberale romeno (Pnl) condanna i messaggi provocatori e i toni dispregiativi che il premier ungherese Viktor Orban ha usato nel suo intervento all’Università estiva di Baile Tusnad nel fine settimana. Lo ha detto il portavoce del Pnl, Ionut Stroe, in una dichiarazione. Orban è intervenuto al tradizionale appuntamento che si tiene ogni anno a Baile Tusnad, in Romania, accusando le autorità romene di avergli indicato "di cosa poter parlare" e quali temi, invece, sarebbero lesivi per i rapporti fra i due Paesi. "Ovviamente, qualsiasi partito serio ed europeista sconfessa affermazioni così provocatorie. Non è la prima volta che Viktor Orban si presenta a questa occasione e purtroppo non è la prima volta che rilascia questi messaggi provocatori. Questa volta, in aggiunta alle precedenti, ha usato toni dispregiativi verso le istituzioni romene. Ovviamente condanniamo questo tipo di comportamento, che non ha nulla a che fare con il normale comportamento di un capo di governo europeo. C'è una chiara differenza di visione e di espressione tra la Romania e la voce del premier ungherese. I messaggi antieuropei calunniosi, che criticano questa costruzione di cui anche l'Ungheria fa parte fanno molto male", ha detto Stroe. (segue) (Rob)