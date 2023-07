Romania: Partito nazional liberale condanna parole di Orban a Baile Tusnad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni anno è un po' una sfida capire di cosa parlare. Il ministero degli Esteri romeno mi ha detto di cosa possiamo e non possiamo parlare", ha detto Orban nel fine settimana. "Si consiglia di non parlare di nulla che possa offendere la sensibilità romena: simboli nazionali, diritti collettivi delle minoranze, unità territoriali amministrative inesistenti in Romania. Penso che si riferiscano alla Transilvania e alla Terra dei Siculi, ma non abbiamo mai affermato che si tratti di unità territoriali romene", ha affermato il premier ungherese. Successivamente, Orban ha invitato il presidente romeno Klaus Iohannis a recarsi in Ungheria, spiegando che non gli avrebbe dettato cosa avrebbe potuto dire. Il premier ungherese, inoltre, ha ricordato le richieste di sostegno avanzate dalla Romania per ottenere l'adesione all'area Schengen in vista della presidenza di turno del Consiglio dell’Ue che Budapest deterrà nel secondo semestre del 2024. Orban ha anche augurato successo al nuovo premier romeno, Marcel Ciolacu, ma non senza fare dell’ironia: “La Romania ha un nuovo primo ministro. Forse questa volta andrà bene. Da quando sono diventato primo ministro, è il mio ventesimo collega romeno”. (Rob)