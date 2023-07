Roma: Baglio (Pd), Calenda in crisi, attacca Gualtieri per farsi notare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Il leader di Azione, Carlo Calenda "continua a utilizzare Roma nel disperato tentativo di farsi notare, considerato che sul piano della politica nazionale a cui si è dedicato colleziona solo fallimenti. Oggi ammicca a destra. Giorni fa ha caricato un politico locale che ha lasciato il Pd perché troppo contiguo con il M5s, pur avendo governato con loro in giunta per anni". Lo dichiara in una nota Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Campidoglio. "Se Calenda fosse davvero serio come sostiene - prosegue Baglio -, capirebbe che gran parte dei problemi che oggi vive la Capitale derivano proprio dal malgoverno della Raggi e dalla stagione disastrosa della destra che noi abbiamo sconfitto. Roma paga soprattutto una lunga storia di depauperamento e mortificazione delle società municipalizzate, che ha toccato il fondo con la gestione Alemanno e il nulla assoluto dei 5 anni di Raggi, che oggi Calenda sembra rimpiangere. Con grande impegno, questa amministrazione ha fatto le scelte giuste e varato un piano di investimenti mai visto prima per trasformare Roma. Noi andiamo avanti nella realizzazione di questo progetto, con serietà. Auguriamo a Calenda di risolvere la sua perenne crisi d'identità politica senza giochini sulla pelle di Roma". (Com)