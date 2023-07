Senato: il 26 luglio presentazione terzo rapporto Ital Communications-Censis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 26 luglio, dalle ore 10:00, presso la Sala Zuccari di palazzo Giustiniani del Senato della Repubblica, si terrà la presentazione del Terzo Rapporto Ital Communications-Censis “Disinformazione e fake news in Italia. Il sistema dell’informazione alla prova dell’Intelligenza Artificiale”. L’obiettivo della ricerca - si legge in una nota - è di monitorare quanto accaduto all’interno del mondo della comunicazione, offrendo agli addetti ai lavori il punto di vista degli italiani sulle principali fenomenologie in atto e sui percorsi su cui occorre lavorare per generare comunicazione affidabile e di qualità. Prenderanno parte all’evento - che sarà anche on-line sulla webtv del Senato - il vicepresidente del Senato della Repubblica Maurizio Gasparri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria Alberto Barachini, il presidente della Commissione parlamentare per l’Indirizzo generale e la Vigilanza dei servizi radiotelevisivi Barbara Floridia, il presidente della Commissione cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato della Repubblica Roberto Marti, il commissario Agcom Laura Aria, il presidente Censis Giuseppe De Rita, il direttore della polizia postale Ivano Gabrielli, il docente di diritto dell’informazione all’Università cattolica di Milano Ruben Razzante, il founder Ital Communications Domenico Colotta, il segretario generale Assocomunicatori Roberto Zarriello e la ricercatrice Censis Anna Italia. (Com)