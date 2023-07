Russia: Cremlino, esplosivi trovati su una nave cargo indicano pericolo per ponte di Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tracce di esplosivi rilevate dai servizi di sicurezze russi su una nave cargo straniera indicano che c'è un pericolo per il ponte di Crimea. E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, commentando il rapporto del Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb). In particolare, l'Fsb ha dichiarato di aver trovato esplosivi su una nave da carico straniera che proveniva dalla Turchia ed era diretta verso la città russa di Rostov-sul-Don, aggiungendo di aver imposto l'ispezione di tutte le navi che attraversano lo stretto di Kerch per prevenire possibili attacchi terroristici. "Naturalmente, garantire la sicurezza del ponte di Crimea richiede le misure più attente. Dobbiamo essere costantemente in allerta", ha detto Peskov nel corso di una conferenza stampa. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che al momento non ci sono piani per organizzare un colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. "Anche se, ripeto ancora una volta, non può essere escluso", ha concluso Peskov. (Rum)