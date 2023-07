Carburanti: Silvestri (M5s), prezzi aumentano perché governo pavido su accise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Settimana dopo settimana, per giunta in piena fase di vacanze estive, assistiamo al costante incremento del prezzo dei carburanti. Questa, purtroppo, è la vita reale, di fronte alla quale leggiamo allibiti un'intervista lunare del ministro Urso in cui non solo nega l'impennata dei prezzi della benzina certificata dal suo stesso ministero, ma addirittura si avventura nell'affermazione secondo la quale in Italia il costo industriale dei carburanti, depurato dalle accise, sarebbe tra i più bassi d'Europa". Lo afferma, in una nota, Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Peccato che i cittadini italiani paghino alla pompa proprio un prezzo gonfiato dalle accise, ovvero quelle stesse accise il cui sconto è stato eliminato qualche tempo fa dall'esecutivo, dando la stura a quegli aumenti a cui stiamo ancora assistendo - continua il parlamentare -. Parliamo di quelle stesse accise che la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si era impegnata a eliminare in campagna elettorale. Anche questa volta, dalle parole del ministro Urso emerge la pavidità del governo di fronte alla necessità di adottare misure incisive e concrete contro i veri problemi degli italiani: dal caro-benzina al caro mutui, siamo di fronte a un sostanziale immobilismo, che si prova disperatamente a celare dietro i soliti richiami a mister Prezzi, ai soliti tavoli con le categorie e a improvvisate moral suasion tentate nei confronti delle banche".(Com)