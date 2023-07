Energia: Marocco, delegazione giordana in visita per rafforzare cooperazione in settore idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della Giordania, guidata da Hassan Hiyari, vice segretario generale del ministero dell'Energia e delle Risorse minerarie, si è recata in visita in Marocco lo scorso 22 luglio per incontrare diversi rappresentanti del ministero della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile, dell'Agenzia marocchina per l'energia sostenibile e dell'Istituto per la ricerca sull'energia solare e le nuove energie. Secondo una dichiarazione ufficiale rilasciata dal ministero giordano, la visita mira "a conoscere l'esperienza marocchina nel campo dell'idrogeno". Durante la visita, la delegazione giordana è stata informata sul progetto pilota marocchino per la produzione di idrogeno verde, sui progetti di ricerca sull'energia solare e sui laboratori di ricerca e sviluppo, e ha visitato il centro Green Energy nella regione marocchina di Benguerir, che è una piattaforma per esperimenti, ricerca e formazione nel campo delle energie rinnovabili.(Mar)