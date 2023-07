Germania: Ufficio federale contro criminalità finanziaria istituito il primo gennaio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio federale contro la criminalità finanziaria (Bbf) verrà istituito in Germania primo gennaio 2024. È quanto prevede il progetto di legge contro i reati finanziari, elaborato dal ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il nuovo ente unificherà le autorità esistenti per trattare “casi di grandi dimensioni con ramificazioni internazionali”. Con l'iniziativa di Lindner, il suo dicastero sta affrontando una “riorganizzazione tettonica della lotta alla criminalità finanziaria in Germania”. Finora, nel Paese è stato relativamente facile riciclare denaro ottenuto in maniera illegale, ad esempio investendo in automobili, immobili o gioielli. Secondo gli studi, ogni anno in Germania vengono riciclati 100 miliardi di euro, ma solo una parte è oggetto di indagini. La Repubblica federale tedesca è quindi considerata a livello internazionale un “paradiso del riciclaggio di denaro”. Ora, Lindner vuole porre fine a questaFi dubbia reputazione con il Bbf. La riforma costerà più di 700 milioni di euro nei prossimi quattro anni. Con sede a Colonia, l'autorità accorperà l'Unità di intelligence finanziaria (Fiu) e l'Ufficio centrale per l'applicazione delle sanzioni (Zfs) entro la metà del 2025. L'obiettivo è stabilire “un approccio di rete alla lotta al riciclaggio di denaro in Germania” e superare “la frammentazione esistente” in materia. Il cuore del Bbf sarà il Centro investigativo per il riciclaggio di denaro (Ezg), che si concentrerà sui flussi finanziari illeciti “al fine di scovare strutture criminali, reti e riciclatori professionisti”. Restano intatte le competenze dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), del Servizio investigativo dell'Agenzia federale delle dogane e delle procure dei Laender. (segue) (Geb)