Germania: Ufficio federale contro criminalità finanziaria istituito il primo gennaio 2024 (2)

- Tuttavia, la nuova autorità si dovrebbe coordinare strettamente con gli Stati tedeschi nella vigilanza sul riciclaggio di denaro per tutti i settori al di fuori del settore finanziario. Per un migliore funzionamento del Bbf, Lindner vuole introdurre una “indagine patrimoniale amministrativa” che consenta anche inchieste sui patrimoni patrimoniali “al di sotto della soglia del sospetto iniziale di reato”. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco intende istituire un “registro delle transazioni immobiliari” per fornire a tutte le autorità antiriciclaggio e alle forze dell'ordine un accesso completamente digitale ai dati sugli immobili. Nella contrasto al riciclaggio, il principio sarà “seguire il denaro”. Finora il fenomeno è stato trattato come accessorio nelle indagini su altri reati come il traffico di stupefacenti. Con il Bbf, vi sarà invece un'attenzione autonoma sui flussi finanziari illeciti. Come nota “Handelsblatt”, il Bbf verrà istituito nel 2024, ma probabilmente non sarà completamente operativo prima del 2025 a causa del tempo necessario per unificare Fiu e Zfs. (Geb)