Agroalimentare: Lollobrigida, non è vero che alimentazione sana costa di più

- Non è vero che un’alimentazione sana costa di più di una fatta di prodotti ultra-processati: in Italia viviamo una realtà di alimentazione interclassista. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida a un panel sulla dieta mediterranea del summit della Fao “Un Food Systems Summit +2 Stocktaking Moment”. “Spesso da noi le persone meno abbienti mangiano meglio dei più ricchi perché cercano, per ragioni di prezzo, l’acquisto dai produttori e trovano prodotti di qualità piuttosto che cercare i prodotti per processati”, ha spiegato. (Res)