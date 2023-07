Argentina-Fmi: accordo di massima per nuove condizioni su rifinanziamento debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settimane le delegazioni erano al lavoro per cercare di riscrivere gli obiettivi fissati a marzo del 2022, nel tentativo di arginare gli effetti di un indebitamento record con il Fondo. Centrale, in questo senso, rimane il maxi prestito da 45 miliardi di dollari contratto nel 2018 dall'allora presidente, Mauricio Macri. I fondi sin qui erogati sono serviti in gran parte a estinguere debiti pregressi, molti dei quali con lo stesso organismo multilaterale. Il governo di Alberto Fernandez, secondo cui non si sarebbe mai dovuto firmare questo esborso, ha patteggiato condizioni meno severe per rientrare del debito, ma impegnandosi a condizioni di gestione che, col passare dei mesi, si sono rivelate comunque onerose, a partire dalla necessità di portare il deficit fiscale all'1,9 per cento del prodotto interno lordo (a fine 2022 era al 2,4 per cento). (segue) (Abu)