Argentina-Fmi: accordo di massima per nuove condizioni su rifinanziamento debito (3)

- Pur mettendo sul piatto delle trattative possibili "sconti" legati alla straordinaria siccità di fine 2022 (causa di perdita produttiva che si unisce alla crisi energetica e alle conseguenze del conflitto in est Europa), Buenos Aires fatica a rispettare le condizioni poste dal Fondo, come dimostrato nel primo e secondo trimestre del 2023. La pressione del dollaro rende sempre più concreto lo spettro di una svalutazione del peso, che sarebbe anche salutare per le esportazioni, ma che rischierebbe di infiammare l'inflazione, già oggi ben oltre il cento per cento annuo. Soprattutto se si considera che il Paese andrà ad elezioni ad ottobre e il candidato di punta del governo è il ministro dell'Economia, Sergio Massa, in prima linea nelle trattative con Washington. (segue) (Abu)