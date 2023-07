Argentina-Fmi: accordo di massima per nuove condizioni su rifinanziamento debito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza contare che tutti gli sforzi per trattenere le riserve internazionali presso la Banca centrale, sembrano non dare i frutti sperati. Per il momento, e in attesa di strappare all'organismo di Kristalina Georgeva nuove e più condizioni, Buenos Aires potrebbe decidere di continuare a onorare le scadenze in yuanes, la divisa cinese di cui ha buona disponibilità grazie ad accordi trovati da Fernandez a Pechino, con l'omologo Xi Jinping. In tutto ciò, il governo argentino spera di staccare assegni con importi che contengano qualcosa in più della cifra utile a onorare i debiti a scadenza, da usare per attivare qualche altro strumento di politica economica. (segue) (Abu)