Egitto: rinviata udienza per impedire a figli ex presidente Mubarak di candidarsi a cariche statali

- Il Tribunale amministrativo del Consiglio di Stato in Egitto ha deciso di rinviare la seduta prevista per l’8 agosto della causa intentata per impedire ad Alaa e Gamal Mubarak, i due figli dell'ex presidente Hosni Mubarak, di candidarsi a cariche nello Stato. Lo ha riferito l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". Abdessalem Ibrahim Ismail, direttore del Centro nazionale per il sostegno alla cittadinanza e ai diritti umani, aveva intentato una causa chiedendo il rinvio di Gamal e Alaa Hosni Mubarak alla Procura con l'accusa di guadagno illecito e il recupero di tutto i fondi contrabbandati in tutto il mondo, così come il divieto alla famiglia Mubarak di candidarsi a qualsiasi posizione statale.(Cae)