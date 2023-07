Mafia: Fd'I, complimenti a Dda per operazione "Game over"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, alla Direzione distrettuale Antimafia di Bari e ai militari dell'Arma dei carabinieri per la maxi operazione, denominata 'Game over' che sta portando ad eseguire, in queste ore, decine di arresti di componenti di spicco dell'organizzazione criminale 'Società foggiana'. Un'operazione che infligge un durissimo colpo alla criminalità organizzata di stampo mafioso radicata nella provincia di Foggia. L'attività di contrasto prosegue senza sosta. Lo Stato c'è ed è accanto ai cittadini onesti". Lo affermano, in una nota congiunta, i componenti pugliesi di Fratelli d'Italia della commissione parlamentare Antimafia Riccardo De Corato (capogruppo), Giandonato La Salandra, Saverio Congedo, Giovanni Maiorano e Filippo Melchiorre.(Com)