Infrastrutture: previsto comitato tecnico per progetto ferroviario tra Libia, Ciad e Niger

- Il responsabile libico dell'attuazione e della gestione del progetto ferroviario per il collegamento tra Libia, Ciad e Niger, Saeed al Kilani, ha annunciato la volontà di formare un comitato congiunto per studiare a fondo il progetto ferroviario in tutti gli aspetti attraverso incontri tecnici. Lo ha riferito il portale "Al Wasat" specificando che la decisione è stata presa in occasione di un incontro avvenuto ieri a Tripoli, con gli ambasciatori di Niger e Ciad in Libia, Issyad Ag Kato e Muhammad al Madani, per presentare il progetto ferroviario e studiarne il collegamento dalla Libia al Ciad e al Niger. Al Kilani ha informato i due ambasciatori sul progetto ferroviario che collegherà ovest e est del paese, passando per le città costiere, con una doppia linea per passeggeri e merci alla velocità di 250 chilometri orari. Il responsabile ha spiegato che il progetto di collegamento contribuirà in modo significativo a sostenere le economie libiche e africane, "dato che la Libia, con la sua posizione strategica, sarà una linea di trasporto importante per collegare le coste del Mediterraneo con l'Africa centrale".(Lit)