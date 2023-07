Ue: Leonardo si aggiudica 18 progetti in ambito European defence fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo, azienda di alta tecnologia leader globale nell’aerospazio difesa e sicurezza, si è aggiudicata 18 progetti di ricerca e sviluppo, di cui dieci di sviluppo capacitivo e otto di ricerca, nell’ambito dello European defence fund (Edf) WP22 (Work Programme 2022). E' quanto si legge in una nota. Edf è lo strumento di punta della commissione europea per promuovere la cooperazione in materia di difesa, grazie a progetti competitivi e collaborativi, coprendo l’intero ciclo di ricerca e sviluppo. Edf - continua la nota - contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione europea e alla creazione di una base tecnologica e industriale di difesa europea più competitiva e integrata, sostenendo, in particolare, progetti relativi a tecnologie ed equipaggiamenti all'avanguardia e interoperabili e promuovendo l'innovazione e la partecipazione di Piccole medie imprese. Ammontano a 832 milioni di euro i fondi assegnati dall’Ue, distribuiti tra 41 progetti vincitori, a fronte di 134 proposte presentate da aziende di 26 Paesi membri, oltre alla Norvegia. L’Italia, in particolare, ha visto aggiudicarsi fondi per complessivi 31 progetti. I progetti a cui Leonardo partecipa si sono aggiudicati complessivamente circa il 74 per cento dei fondi stanziati per il WP 22, pari a circa 614 milioni di euro, su un totale di 832 milioni di euro. Leonardo con il significativo contributo delle società controllate e partecipate dal gruppo e dei Labi/Cloud Computing, si è aggiudicata finanziamenti per attività di ricerca e sviluppo in undici categorie relative ai settori dell’elettronica, velivoli, cyber e spazio, guidando, in particolare, il programma TIRESYAS (Technology Innovation for euRopEan radar SYstem ApplicationS). Un risultato che sottolinea le capacità multidominio dell’azienda. Cinque progetti vincitori vedono anche la partecipazione di aziende controllate e/o partecipate da Leonardo: Telespazio, Larimart, Elettronica, Mbda Italia e Consorzio CREO. (segue) (Com)