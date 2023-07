Grecia: Forze armate egiziane partecipano a spegnimento incendi boschivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In attuazione delle direttive del presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, il comando generale delle Forze armate egiziane ha ordinato di equipaggiare tre elicotteri Chinook dotati di tutte le attrezzature e i mezzi avanzati per la partecipazione con le autorità greche allo spegnimento degli incendi scoppiati in alcune aree del Paese. Lo ha riferito il quotidiano governativo "Al Ahram", spiegando che il sostegno è stato offerto alla luce “delle profonde relazioni storiche tra Egitto e Grecia”.(Cae)