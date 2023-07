Caldo: Coldiretti, crescono del 20 per cento acquisti frutta, meteo però taglia raccolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Balzano del +20 per cento gli acquisti di frutta e verdura in Italia per difendersi dal grande caldo che però sta "bruciando" le coltivazioni nei campi con ustioni che provocano la perdita dei raccolti, dai peperoni ai meloni, dalle angurie all'uva, dai pomodori alle melanzane. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sulla base delle indicazioni dei mercati contadini di Campagna Amica nelle ultime due settimane rispetto a quelle precedenti. Frutta e verdura – sottolinea Coldiretti – sono alimenti che soddisfano molteplici esigenze del corpo stressato dal caldo: nutrono, dissetano, reintegrano i sali minerali persi con il sudore e riforniscono di vitamine. Per garantirsi prodotti freschi e di qualità il consiglio della Coldiretti è fare acquisti ripetuti in base alle esigenze giornaliere della famiglia in modo da tagliare gli sprechi senza accumulare prodotto che poi non si consuma, di verificare la provenienza italiana e acquistare prodotti locali. Lungo tutto lo Stivale infatti la morsa del caldo sta facendo danni a macchia di leopardo con le scottature da caldo che danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. Il caldo afoso – rileva la Coldiretti - sta letteralmente "scottando" la frutta, interi campi sono stati completamente compromessi dall'elevato colpo di calore delle ultime settimane che ha danneggiato il 90 per cento della produzione di certe aziende, con un relativo calo dei raccolti. (Rin)