Spagna: leader popolari convoca Consiglio direttivo per esaminare esito delle elezioni

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, convocherà oggi il Consiglio direttivo nazionale per esaminare l'esito delle elezioni di ieri, che il Pp ha vinto, seppur con un margine limitato. L'agenzia di stampa "Europa Press" ha riferito che Feijoo rivendicherà il suo diritto a formare un governo in quanto leader della formazione più votata. Il Pp ha ottenuto 136 seggi (33 per cento dei voti), 47 deputati in più rispetto a quelli ottenuti alle elezioni generali del 2019. Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) del presidente del governo Pedro Sanchez si è piazzato secondo con 122 seggi (31,7 per cento), due deputati in più rispetto a quattro anni fa. (Spm)