Spagna: Gasparri (FI), soddisfatti del risultato del Partito popolare iberico

20 luglio 2021

- Il Partito popolare europeo, "di cui fa parte Forza Italia, comprende anche il Partito popolare spagnolo, che rappresenta uno dei componenti più importanti. In queste elezioni ha guadagnato molti voti rispetto alle precedenti e quindi se ci sarà un governo spetterà al Partito popolare indicare il suo leader come guida. Chi ha preso meno voti sono stati quelli del partito di Vox, che dimostra come sia necessaria una forza moderata, come il Ppe, per poter guidare il governo. In Spagna ora saranno gli elettori a decidere chi otterrà la maggioranza, ma noi siamo molto contenti del risultato ottenuto perché il Partito popolare spagnolo si è rivelato il partito guida". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ad "Agorà estate", su Rai3. (Rin)