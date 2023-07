Roma: presidente Municipio IV, bene bonifica area Ponte Mammolo, zona tornerà a splendere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama sta rimuovendo circa due tonnellate di rifiuti nel corso della operazione di bonifica effettuata in zona Ponte Mammolo a Roma, sulla sponda dell'Aniene, lato di via Palmiro Togliatti. "Sta continuando la bonifica del territori dove da decenni nessuno ha mai messo mano", ha detto Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV, intervenuto per un sopralluogo insieme all'assessora all'Ambiente municipale, Federica Desideri. "È un lavoro duro e faticoso che richiede tempo e dedizione - ha aggiunto Umberti -. Stiamo pulendo le sponde dell'Aniene. Al termine del nostro mandato questo fiume splenderà come merita". Il fiume Aniene è per il IV Municipio "la seconda infrastruttura più importante dopo la Tiburtina", ha continuato Desideri. "La Ryder Cup sta accelerando il percorso della riqualificazione della zona che era già nei nostri programmi. Seguirà la bonifica dell'intera area sul lato della via Togliatti. Poi si procederà sul lato opposto". Sul lato opposto, quello in vicolo di Ponte Mammolo, c'è un indsediamento abusivo esteso e complesso da sgomberare: sarà necessario un intervento congiunto delle forze dell'ordine e dei servizi sociali.(Rer)