Sudan: Unicef, 435 bambini uccisi e oltre duemila feriti in 100 giorni di guerra

Mentre il brutale conflitto in Sudan raggiunge i 100 giorni, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha ricevuto segnalazioni di ben 2.500 gravi violazioni dei diritti dei bambini, una media di almeno una all'ora. Lo denuncia l'Unicef in una nota. Poiché questi sono solo i numeri riferiti alle fonti dell'Unicef, è probabile che la cifra reale sia di gran lunga più alta, e ricorda l'impatto quotidiano della crisi sui più vulnerabili, in un Paese in cui quasi 14 milioni di bambini hanno bisogno di sostegno umanitario. "La portata dell'impatto che questo conflitto ha avuto sui bambini in Sudan negli ultimi 100 giorni va quasi oltre la comprensione", ha dichiarato Ted Chaiban, vicedirettore generale dell'Unicef per l'Intervento umanitario e le operazioni di rifornimento, che si trova in Sudan questa settimana. "Genitori e nonni che hanno vissuto precedenti cicli di violenza devono ora vedere i loro figli e nipoti vivere esperienze simili e terribili. Ogni singolo giorno i bambini vengono uccisi, feriti, rapiti e vedono danneggiati, distrutti o saccheggiati scuole, ospedali, infrastrutture vitali e forniture salvavita su cui fanno affidamento", ha aggiunto. Almeno 435 bambini sono stati uccisi nel conflitto e almeno 2.025 sono stati feriti.