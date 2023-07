Sudan: Unicef, 435 bambini uccisi e oltre duemila feriti in 100 giorni di guerra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alle vittime e ai feriti, l'Unicef ha ricevuto notizie allarmanti di un'escalation di attacchi contro le strutture sanitarie in alcune zone del Sudan. Si stima che il 68 per cento degli ospedali nelle aree più colpite abbia dovuto sospendere il servizio e che almeno 17 ospedali siano stati bombardati. Si ritiene che molti altri ospedali siano stati trasformati in basi militari e ci sono state ripetute segnalazioni di ambulanze attaccate. A più di tre mesi dall'inizio del conflitto, milioni di famiglie sono state sradicate dalle loro case a causa della violenza. Prima della crisi, quasi 3,8 milioni di persone erano sfollate internamente in Sudan, fra cui 1,9 milioni di bambini. Altri 1,7 milioni di bambini sono stati allontanati dalle loro case e ora si spostano all'interno del Sudan e attraversano i suoi confini, vulnerabili alla fame, alle malattie, alla violenza e alla separazione dalle loro famiglie. Sono in aumento anche le segnalazioni di rapimenti, reclutamento di bambini in gruppi armati, violenza etnica e violenza di genere contro donne e ragazze, con 4,2 milioni di donne e ragazze a rischio di violenza di genere. (segue) (Com)