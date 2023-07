Sudan: Unicef, 435 bambini uccisi e oltre duemila feriti in 100 giorni di guerra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le limitazioni di movimento dovute alla situazione della sicurezza, le barriere amministrative e gli impedimenti burocratici, nonché il rifiuto dell'accesso umanitario, rimangono ostacoli fondamentali alla consegna degli aiuti tanto necessari a chi ne ha disperatamente bisogno e rappresentano una minaccia per gli operatori umanitari. Insieme alla distruzione e al saccheggio di forniture e strutture cruciali, ciò ha lasciato almeno 690.000 bambini esposti a malnutrizione acuta grave e 1,7 milioni di bambini sotto l'anno di età a rischio di non poter effettuare vaccinazioni fondamentali, aumentando il rischio di epidemie. "Gli ultimi 100 giorni hanno dimostrato che, come in ogni conflitto, le conseguenze dirette e indirette per i bambini e le famiglie sono devastanti e senza un'azione concertata, che comprenda l'impegno delle parti in conflitto a fermare i combattimenti e a rispettare il diritto internazionale, le gravi violazioni dei diritti dei bambini non potranno che peggiorare", ha dichiarato Chaiban. "Senza un accesso garantito, sicuro e senza ostacoli per gli operatori umanitari e per le forniture salvavita, insieme a finanziamenti aggiuntivi urgentemente necessari, il futuro di milioni di bambini rimarrà in bilico". (segue) (Com)