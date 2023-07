Sudan: Unicef, 435 bambini uccisi e oltre duemila feriti in 100 giorni di guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le sfide, negli ultimi 100 giorni l'Unicef, insieme ai partner, ha raggiunto oltre 3 milioni di bambini e donne con forniture sanitarie, 1,4 milioni di persone con acqua potabile e 1,7 milioni di bambini con screening per la malnutrizione, di cui 82 mila hanno ricevuto cure salvavita. Inoltre, quasi 100 mila bambini e persone che se ne prendono cura stanno beneficiando di consulti psicosociali e di sostegno alla protezione, anche attraverso oltre 400 spazi sicuri allestiti in tutto il Paese. Ad oggi, l'Unicef ha consegnato oltre 5.500 tonnellate di aiuti salvavita in tutto il Sudan, anche nelle aree di conflitto del Darfur, del Kordofan e di Khartoum. Tuttavia, mentre i combattimenti continuano, i bisogni non potranno che aumentare, con molte comunità vulnerabili che restano fuori dalla portata del sostegno umanitario. A metà luglio, l'appello dell'Unicef per 838 milioni di dollari per raggiungere quasi 10 milioni di bambini più vulnerabili in Sudan è finanziato solo al 9 per cento. L'Unicef ha urgentemente bisogno di 750 milioni di dollari per sostenere e potenziare l'assistenza sanitaria, nutrizionale, idrica, igienica, per l'apprendimento e la protezione dei bambini più vulnerabili coinvolti in questa crisi. (Com)