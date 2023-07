Grecia: allerta rossa in cinque regioni per rischio estremo di incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- È stata diramata dalla Protezione civile greca l’allerta rossa in cinque regioni del Paese per il rischio estremo di incendi. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. Le regioni interessate dall’allerta sono quelle dell’Attica, della Beozia, del Peloponneso, dell’Ilia occidentale e dell’Egeo meridionale. Nel corso della notte, le forze dei vigili del fuoco hanno continuato a combattere gli incendi boschivi divampati in diverse aree della Grecia, in particolare a Corfù, dove per precauzione sono state evacuate circa 2.500 persone. (Gra)