Sardegna: divulgazione scientifica, Elena Cattaneo riceve il Premio Stintino 2023

- Nell'ambito della cerimonia del Premio Stintino per la Divulgazione Scientifica 2023, la senatrice a vita Elena Cattaneo è stata premiata per il suo apporto al progresso scientifico e per il suo instancabile impegno nella diffusione del sapere e della scienza. Il premio riconosce il valore della sua attività sia come scienziata che come parlamentare, contribuendo così a elevare il prestigio dell'Italia nel panorama internazionale. Elena Cattaneo è una figura di spicco nell'ambito della Farmacologia e co-fondatrice nonché direttrice del centro di ricerca sulle cellule staminali "UniStem" presso l'Università degli Studi di Milano. La sua leadership si estende anche al Laboratorio di Biologia delle Cellule Staminali e Farmacologia delle Malattie Neurodegenerative, situato presso il Dipartimento di Bioscienze dell'Università di Milano e l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare. Inoltre, Cattaneo ricopre il ruolo di senatrice a vita e di accademica dei Lincei, dimostrando un impegno costante nel promuovere la scienza e il sapere a livello istituzionale. Durante la sua lectio magistralis, la professoressa Cattaneo ha sottolineato l'importanza della comunicazione nella trama della nostra esistenza. Ha enfatizzato il ruolo cruciale della comunicazione come collante che tiene unita la nostra società e ha invitato gli spettatori a abbracciare il cambiamento con mente aperta per affrontare le sfide future con slancio e consapevolezza. La capacità di adattarsi, di abbracciare l'incertezza con fermezza e di guardare oltre l'orizzonte della paura è ciò che ha sempre contraddistinto l'umanità nel suo percorso millenario. (segue) (Rsc)