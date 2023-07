Roma: il nuovo comandante dei carabinieri del Lazio visita la sede romana dell'Arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il generale di divisione Andrea Taurelli Salimbeni si è recato al comando provinciale di Roma per la sua prima visita da comandante della legione dei carabinieri del Lazio. Nella storica sede di piazza San Lorenzo in Lucina, il generale Taurelli Salimbeni è stato ricevuto dal comandante provinciale, generale di brigata Lorenzo Falferi, ha incontrato gli ufficiali della sede e una delegazione di tutti i reparti dipendenti della provincia. Rivolgendosi ai militari presenti, ha espresso un ringraziamento per quanto quotidianamente svolto e i brillanti risultati conseguiti, esortandoli a proseguire su questa strada, mantenendo sempre il più stretto e proficuo contatto con la cittadinanza. L’occasione - spiegano dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri - è stata propizia per salutare e augurare buon lavoro al generale di brigata Lorenzo Falferi che dopo due anni e mezzo lascia il vertice del comando provinciale dei carabinieri di Roma per assumere, da domani, il comando della legione dei carabinieri della Toscana con sede a Firenze. (Rer)