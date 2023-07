Fao: Tajani, sicurezza alimentare vuol dire garantire corretta nutrizione a miliardi di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicurezza alimentare vuol dire garantire a miliardi di persone di potersi nutrire e farlo bene. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Uno mattina” su "Rai 1". “Ci sono ancora tante persone non in grado di nutrirsi in maniera giusta. Ci sono ancora tanti bambini che muoiono letteralmente di fame, ecco perché ci stiamo battendo perché il corridoio del grano attraverso il Mar Nero resti attivo”, ha detto Tajani. “Si tratta di avere un settore agricolo più moderno che garantisca le produzioni”, ha aggiunto il ministro, secondo cui “anche il cambiamento climatico è un altro tema”, perché in molte zone del mondo “il deserto si mangia” porzioni di territorio, soprattutto in Africa subsahariana. (Res)