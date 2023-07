G7: Tajani, sicurezza alimentare sarà fondamentale in presidenza italiana del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza alimentare sarà fondamentale nella prossima presidenza del G7 del 2024. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Uno mattina” su "Rai 1". “Abbiamo saper fare, conoscenza scientifica ma anche grande esperienza del nostro mondo imprenditoriale, che è all’avanguardia per quanto riguarda la coltivazione di terreni difficili”, ha detto il ministro. “Ci sono decine di nostre imprese pronte a dare il meglio di loro stesse per permettere a terreni che oggi non sono coltivati di diventare terreni che producono beni alimentari per persone che oggi rischiano di non poter mangiare”, ha detto Tajani. (Res)