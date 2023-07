Spagna: Borghi (Azione-Iv), ha perso il sovranismo nazionalista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni spagnole "non si sa chi ha vinto, ma si sa chi ha perso, il sovranismo nazionalista di Vox, che immaginava di spostare, anche in funzione dei nuovi assetti della commissione europea, verso una destra nazionalista un paese importante come la Spagna". Lo ha affermato a Skytg24 il capogruppo di Azione-Italia viva al Senato, Enrico Borghi, che ha aggiunto: "Faccio notare che, tramontata l'esperienza centrista di Ciudadanos, sia i Popolari che i Socialisti hanno attinto a quell'elettorato. Questo dimostra ancora una volta che non si vince estremizzando, ma proponendo una offerta verso il centro dello schieramento". (Rin)