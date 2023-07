Clima: Tajani, lotta a cambiamento non facile ma serve impegno di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al cambiamento climatico non è un impegno facile perché bisogna fare in modo che tutti seguano l’esempio. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Uno mattina” su "Rai 1". “Noi, come Europa, siamo una piccola parte dell’inquinamento, ma poi ci sono realtà come la Cina che inquinano tantissimo. Lo sviluppo sostenibile si ha se si combatte l’inquinamento, se si ha inteligenza, senza estremismi ma con pragmatismo”, ha detto Tajani. (Res)