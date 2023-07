© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non capisco i colleghi economisti per i quali è alto un salario minimo di 9 euro a fine 2024. Guardano al salario medio o mediano del 2019, di contratti scaduti, e ignorano l'inflazione: l'indice Ipca-Nei dell'Istat per il solo triennio 2022-24 giustifica un incremento del 16,1 per cento". Lo scrive su Twitter Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Partito democratico. (Rin)