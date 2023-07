Ambiente: Crosetto, gli eco-fanatici vanno fermati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Se in Europa dovesse vincere l'asse popolari-conservatori, l'ambientalismo estremo di questi anni sarà consegnato ai libri di storia: "Sì, perché altrimenti l'industria europea sarebbe condannata. Ammaineremmo la bandiera blu con le stelle per sventolare la bandiera bianca. Diventeremmo una succursale cinese. Eppure, in questi giorni, sento in giro troppe invettive e poche analisi strategiche". "Qualcuno - aggiunge il ministro - si sta forse chiedendo qual è la catena di materie prime necessarie per realizzare la filosofia 'green'? Qualcuno è consapevole che il 70 per cento di quelle materie prime è in mano alla Cina? Consegnarsi economicamente a Pechino, salvo poi sui tavoli multilaterali preoccuparsi della sua politica aggressiva, è semplicemente schizofrenico", ha concluso Urso. (Res)