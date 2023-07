Ambiente: Pichetto, bisogna dire la verità ai cittadini, no al fanatismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, intervistato da "Libero" dice che "alla fine gli estremismi finiscono sempre per annullarsi e rischiano di essere una buona giustificazione per restare immobili. Io sto ai fatti, non parteggio. Basta guardare cosa è successo nelle ultime ore in Veneto, a Ravenna e in altre città. Chicchi di grandine più grandi di una pallina da tennis, venti fortissimi. Il tutto mentre viviamo alcune delle settimane più calde degli ultimi decenni". "Si tratta - domanda il ministro - di fenomeni ciclici come sostengono i cosiddetti negazionisti? È solo colpa dell'uomo, come pensano i catastrofisti? Il dibattito lo lasciamo ai tecnici, il compito del governo è quello di mettere in campo azioni e politiche di mitigazione e adattamento per ridurre al minimo i danni causati da questi episodi atmosferici sempre più frequenti e violenti". Sembra che la comunicazione si stia ponendo su un catastrofismo eccessivo e non lasci spazio a chi si pone domande: "È vero che viviamo nell'era della comunicazione disintermediata ma il Covid ha cambiato molto. E anche la guerra in Ucraina. Oggi non si vedono più fenomeni di protesta come quelli che abbiamo registrato gli scorsi anni sul Tap. Forse anche perché c'è un governo che ha il coraggio di assumersi la responsabilità di fare scelte coraggiose a difesa degli interessi italiani in Europa e nel Mediterraneo. Molto dipende dalla comunicazione: i cittadini hanno ben capito, ad esempio, che i rigassificatori sono importanti per garantire la sicurezza energetica del Paese". "Hanno compreso - spiega Pichetto - che rispetteremo gli obiettivi di decarbonizzazione, ma la tabella di marcia sulle cosiddette case green la vogliamo stabilire noi, nell'interesse esclusivo delle famiglie italiane". (segue) (Res)