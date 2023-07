Ambiente: Pichetto, bisogna dire la verità ai cittadini, no al fanatismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro, "ai cittadini bisogna sempre raccontare la verità, con equilibrio, senza cedere, anche in questo caso, né al catastrofismo né al negazionismo. Il nostro compito è quello di difendere gli interessi dell'Italia. Lo stiamo facendo su ogni provvedimento che abbiamo ritenuto sbagliato per i nostri cittadini. Certamente con noi gli ambientalisti di facciata avranno vita dura". Il ministro osserva inoltre che "sono in atto fenomeni ciclici di carattere secolare, ma è anche vero che siamo appena usciti da quello che è stato definito il secolo breve. L'uomo certamente ha agito sulla natura di più negli ultimi cento anni che nei precedenti mille. Davvero lascio questo dibattito ai tecnici. La nostra responsabilità è di mettere in pratica azioni che riducano al minimo gli effetti sulle nostre comunità delle siccità come delle forti piogge. Se quel che è successo in Emilia Romagna fosse accaduto in zone del Paese più fragili, le conseguenze sarebbero state ancor più importanti". (segue) (Res)