Ambiente: Pichetto, bisogna dire la verità ai cittadini, no al fanatismo (3)

- Poi conferma "il nostro impegno e la nostra determinazione a ridurre del 55 per cento l'emissione di gas a effetto serra entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 ma sulle case le modalità non possono essere le stesse per la Finlandia come per l'Italia. Già è difficile, per un Paese come il nostro, estremamente lungo, che va dalle Alpi al cuore del Mediterraneo, conciliare le esigenze di Bolzano con quelle di Agrigento". "Non abbiamo mai messo in dubbio - conclude Pichetto - gli obiettivi finali ma la tabella di marcia. A cosa servirebbe, ad esempio, se tutti gli italiani domani avessero come per magia un'auto elettrica se ancora oggi solo un terzo della nostra elettricità viene da fonti rinnovabili? Bisogna essere realisti e non far pesare sulle nostre famiglie e imprese le battaglie ideologiche di un fanatismo ambientalista". (Res)