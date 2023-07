Russia: Servizio sicurezza trova esplosivi su una nave cargo diretta a Rostov-sul-Don

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 22 luglio, il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha rilevato esplosivi su una nave cargo straniera che proveniva dalla Turchia verso la città russa di Rostov-sul-Don. Lo ha riferito oggi l'ufficio stampa dell'Fsb. "Per prevenire attacchi terroristici e sabotaggi e garantire la sicurezza marittima, l'Fsb sta conducendo una serie di misure di ispezione sulle navi che attraversano lo Stretto di Kerch", ha aggiunto l'Fsb. Secondo i dati di Mosca, alla fine di maggio scorso, la nave era attraccata nel porto ucraino di Kiliya, ma ha completamente cambiato il suo equipaggio, composto da 12 cittadini ucraini, mentre si trovava in Turchia a luglio. Per l'Fsb, si tratterebbe di "un possibile uso di una nave straniera per consegnare materiali esplosivi in Ucraina". (Rum)