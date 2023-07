Sardegna: inaugurata a Mogoro nel fine settimana la 62esima Fiera dell'Artigianato artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata una donna 75enne di Simala la prima visitatrice della 62esima Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, aperta al pubblico da sabato e fino al 17 settembre. Grande protagonista, anche quest’anno, la produzione artistica isolana, prodotti unici di un centinaio di espositori dei settori della ceramica, della tessitura, dell’oreficeria, del legno, vetro, ricamo, intreccio, coltelleria, pelletteria, marmo, metalli e agroalimentare. La cerimonia di inaugurazione della Fiera, ha avuto come padrino l’assessore regionale dell’Artigianato e Turismo, Gianni Chessa. Alla presenza delle autorità civili e militari e di numerosi consiglieri regionali del territorio, sono intervenuti sul palco in piazza Martiri della Libertà il sindaco, Donato Cau, l’assessore delle Attività produttive, Francesco Serrenti, il presidente dell’Unione dei Comuni del Parte Montis, Moreno Atzei, la direttrice artistica Anna Cabras, per chiudere con l’assessore Chessa. (segue) (Rsc)